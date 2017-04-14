Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.
Kaynak: Dunya.com
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