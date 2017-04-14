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Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek
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Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.

Kaynak: Dunya.com

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