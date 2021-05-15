Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır kaç yaşında? UEFA ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir isim: Cüneyt Çakır!

Cüneyt Çakır kimdir? Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Şampiyonluk mücadelesinde yer alan hakemler de büyük merak topluyor. Bu nedenle Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır kaç yaşında? sorularının yanıtları büyük merak topluyor. Peki, Cüneyt Çakır hangi takımlı? Cüneyt Çakır nereli?

Cüneyt Çakır hangi takımlı, hangi takımı tutuyor? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk mücadelesi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Spor denildiğinde birçoğumuzun aklına futbol geldiği bilinen bir gerçektir. Devasa bir sektöre dönüşen futbol yöneticiler, kulüpler, futbolcular ve hakemler oluşan oldukça kapsamlı bir alan haline geldi. Peki, bu sektörün başarılı isimlerinden olan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır'ın mesleği ne? Cüneyt Çakır'ın babası da hakem miydi? Cüneyt Çakır hangi takımlı?Cüneyt Çakır hakkında merak edilen sorularla ilgili sizler için bir araştırma yaptık. İşte detaylar...

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

45 yaşında olan Çakır İstanbul da dünyaya geldi. hakemlikten önce yaptığı asıl mesleği ise sigortacılıktır. Futbol geçmişi olan Çakır 10 yaşından 17 yaşında kadar Kartalspor'un alt yapısında yer aldı. 1994 yılında hakemliğe ilk adımlar atıldı. 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında B klasman da hakemlik yaptı.

CÜNEYT ÇAKIR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Cüneyt Çakır (23 Kasım 1976, İstanbul), Türk futbol hakemi ve sigortacı. Babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacandan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 de Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır. 1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu.İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.-Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1.yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken Süper Lig'deki ilk maçına da aynı yıl çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçıdır.17 Mayıs 2014'e kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev almıştır.( Yan hakem,4. hakem ve orta hakem olarak ).. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

2007 yılında Avusturya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine davet edilen Cüneyt Çakır bu turnuvada Fransa-Sırbistan ve İspanya-Portekiz arasında oynanan grup müsabakalarını yönetmiştir.

2009 yılında İsveç'te düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında İngiltere-İsveç arasında oynanan ve normal süresi 3-3 biten ve penaltılarla İngiltere'nin kazandığı yarı final müsabakası dahil olmak üzere 3 müsabakada görev almıştır. 2009-10 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını yönetmiştir.

2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gurup maçlarında yönettiği Rubin Kazan-Barcelona maçıyla hem 10 yıl aradan sonra bir Türk hakem Şampiyonlar Ligi'nde görev almış hem de Çakır, bu ligde Doğan Babacan ve Ahmet Çakar'dan sonra maç yöneten 3. Türk hakemi olmayı başarmıştır. Çakır 16 Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltildi.

2011 yılında Kolombiya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alan hakem, Portekiz-Fransa yarı final müsabakası, 1 çeyrek final, 3 grup müsabakası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev almıştır. 2011-12 sezonunda Barcelona ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesini yönetmiştir. 2-2 biten karşılaşma sonunda Chelsea finale çıkmıştır. 16 Aralık 2012 tarihinde Brezilya'nın Corinthians ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalini de yönetmiştir.

Cüneyt Çakır ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev aldı. 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik görevini üstlendi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından tarafından gerçekleştirilen "2014 Yılı Dünyanın En İyi Hakemi" listesinde Meksikalı Marco Antonio Rodríguez ile birlikte 13 puan alarak sekizinci sırada yer almıştır..2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Çakır'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Cüneyt Çakır, Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında görev alan 12 hakemden biri olmuştur.Grup maçlarında Ukrayna-İsveç, İtalya-İrlanda maçlarını, çeyrek finalde İngiltere-İtalya müsabakasının 4.hakemlik görevini yerine getirmiştir. Yarı finalde ise Portekiz-İspanya mücadelesini yönetmiştir. Sergilediği performansla World Referee isimli sitede yapılan oylamada birinci sırada yer almıştır.Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek ise çizgi hakemi olarak turnuvada Cüneyt Çakır'a eşlik etmişlerdir.

Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda yardımcı hakemleri Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte kupanın hakemleri arasına seçilmiştir. Cüneyt Çakır, grup aşamalarında yönettiği Brezilya - Meksika ve Cezayir - Rusya maçlarıyla 1974 FIFA Dünya Kupası'nda maç yöneten Doğan Babacan'dan sonra bir Dünya Kupası'nda maç yöneten ikinci Türk hakemi olmuştur. 9 Temmuz 2014'te oynanan Hollanda - Arjantin yarı final müsabakasını yönetti.

UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 6 Haziran'da Berlin'de Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Bu maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveçli Jonas Eriksson olurken Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek asistan hakemler oldu. Mustafa Emre Eyisoy ise yedek asistan hakem olarak açıklandı. Bu karşılaşma ile Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem olma özelliğinin yanı sıra, ayrıca finalde düdük çalan en genç ikinci hakem olmuştur.

Cüneyt Çakır, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında da görev almıştır. Öncelikle Portekiz-İzlanda ve Belçika-İrlanda maçlarını yöneten Cüneyt Çakır, 2. Turda oynanan İspanya-İtalya mücadelesini de yönetmiştir. Maç sonucunda yüksek not aldığı halde, maçı kazanan İtalya Basını, Cüneyt Çakır'ı eleştirmiştir. Mücadeleden bir gün sonra 28 Haziran 2016'da Cüneyt Çakır'ın turnuvada başka bir maç yönetmeyeceği açıklanmştır.

CÜNEYT ÇAKIR HANGİ TAKIMLI?

Süper Lig hakemlerinin tuttukları takımlar büyük merak topluyor. Cüneyt Çakır'ın ise Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçların detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

CÜNEYT ÇAKIR'IN ULUSLARARASI BAŞARILARI