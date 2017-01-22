Cüneyt Çakır Hakemse Ben de Ordinaryusüm"

Galatasaray'ın 15. dakikada Yasin Öztekin ile attığı golde çok tartışılacak bir olay yaşandı. Selçuk'un pasına hareketlenen Yasin, topu omzu ve kolu arasında bir bölgede yumuşatıp önüne aldıktan sonra golünü attı.



Çok tartışılan bu pozisyon sonrası Karabüksporlu futbolcular, hakem Cüneyt Çakır'a itirazda bulununca Çakır da sahalarda daha önce görülmemiş ilginç bir yönteme başvurdu. Topu koluyla alıp almadığını Yasin'e soran Cüneyt Çakır, "Hayır hocam omzumla aldım" yanıtının ardından golü verdi.



HATALAR ARKA ARKAYA



Gecenin ikinci tartışmalı pozisyonu ise Karabük'ün penaltısı öncesi meydana geldi. G.Saray ceza sahasında Seleznov ile Carole arasında yaşanan hava topu mücadelesinin ardından sürpriz bir karar çıktı. Çakır'ın bu kez de Karabük lehine kararı Galatasaraylıların tepkisini çekti. Çakır, 75'te Hakan Balta'ya 2. sarı kartı çıkaramadığı için bir kez daha eleştirildi.



Öte yandan Karabük tribünleri de G.Saray'ın golüne oldukça tepkiliydi. Yasin'in topla her buluşmasında ıslıklayan kırmızı-lacivertliler, "Hırsız Yasin" diye bağırıp tempo tuttular. Oldukça tartışmalı geçen maçta Cüneyt Çakır'ın yönetimi iki tarafı da memnun etmedi.



'BEN DE ORDİNARYÜSÜM'



Çakır'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yerden yede vurdukları Çakır için yazdıklarından bazıları:



-Karabük'te o kadar eksik var Cüneyt Çakır'a rağmen yendiler helal olsun



-Cüneyt Çakır 2-1 Galatasaray



-Cüneyt Çakır hayatında bu kadar rezil bir penaltı vermemiştir herhalde



-Cüneyt Çakır ! Ne olacak bu eyyamlarin. futbolun katili türk hakemleri.



-Pozisyona isyan etmeyin.. Pozisyonda el yok! Ancak Cüneyt Çakır'ın Yasin'e sorup karar vermesi hakemlik faciası...!!!



-Çakır'ın bağlantıları olmasa 2.ligde zor maç yönetir. Elit hakemliği falan geçtim, baya düz hakemliği bile tartışılabilir.



-Çakır gibi bir adamın hakem olduğu bir ülkede bende ordinaryüs olabilirim. Yazık gerçekten...

Kaynak: Sabah