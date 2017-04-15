Balıkesir'in Ayvalık ilçesini, Lale Adası'na ve Cunda Adasına bağlayan Cunda Köprüsü trafiğe açıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık Körfezi'nde denizdeki sirkülasyonun tekrar hayata geçirilmesi ve denizin daha temiz bir görünüme kavuşması için Taş Eksen modeli yapılan Cunda Köprüsü trafiğe açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, köprünün resmi açılışının, kanalizasyon, iletişim ve içme suyu hatlarının bağlanması ve çevre düzenlemelerinin ardından önümüzdeki ay içerisinde yapılacağı bildirildi.



AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, köprünün turizm sezonuna yetiştirilmesinin ilçe esnafı ve turizmciler için önemli olduğunu ifade etti.



Kayaalp, şunları kaydetti:



"Köprü inşaatı sırasında ilçe merkezi ile Cunda Adası arasındaki araç trafiğinin sağlandığı tali yoldan rüzgar nedeniyle kalkan tozdan kurtulduk. Köprüye, denizin de Ayvalık'ın da ihtiyacı var. Özellikle Ayvalık Körfezi ile dış deniz arasında sirkülasyonu sağlayacak olan köprünün altındaki 6 buçuk metre yükseklik ilçedeki balıkçı ve gezi teknelerinin dış denize çok az yakıt harcayarak çıkabilmesini de sağlayacaktır. En önemlisi sirkülasyon sayesinde körfezimiz temizlenecek. Bugün trafiğe açtığımız köprüde, yürüyüş ve stabilize yolda düzenlemeler olacak. Önümüzdeki hafta köprü üzerinde planlanan bisiklet yolu, kaldırımlar tamamlanacak."



Konuşmanın ardından Kayaalp, yüklenici firmanın mühendisleri ve personeline baklava ikram ederek köprüyü trafiğe açtı.



15 milyon liraya yapılan köprü 350 fore kazık üzerine inşa edildi.