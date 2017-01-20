Çumra'daki Liselerarası Münazara Yarışması Sonuçlandı

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Medeniyet Okulu Projesi kapsamında imzalanan protokolle yapılan Liselerarası Münazara Yarışması'nın finalistleri belli oldu.



İlçede bulunan liselerin katıldığı yarışma, Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yaptığı konuşmada, yarı finalde 4 lisenin mücadele ettiğini söyledi.



Kendisinin de ilahiyat fakültesinde okuduğunu dile getiren Oğuz, "Dünyanın en güzel melekleri sizlersiniz. Allah sizden razı olsun. Mevla en güzel yerlere sizleri ulaştırsın inşallah. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.



Yarışma süresince verilen aralarda, 15 Temmuz temalı videolar ve görseller sunuldu.