Çumra'da Yol Genişletme Çalışmaları

Çumra Belediyesi, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.



Mahalle ziyaretleri kapsamında Güvercinlik Mahallesini ziyaret eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yol genişletme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.



Oğuz, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl Büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber kuzucu ve balçıkhisar yolumuz da yol genişletme çalışmaları yapmıştık. Kara yolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından Çumra-İçeriçumra yolu genişletilerek sıcak asfaltla kaplanmıştı yine Çumra-Fethiye-Kaşınhanı arasında duble yol çalışmaları devam ediyor."