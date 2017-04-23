Çumra'da "Şükür Yemeği"

Çumra'da, yağışlar açından bereketli geçen kış sezonunun ardından şükür yemeği düzenlendi.



Çumralılar, Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde bir araya gelerek, yağışlı sezonun bereketli geçmesi dolayısıyla şükür yemeği verdi.



Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı böyle bir program düzenlediklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, "Yoğun geçen kış şartlarında bu mahallemizde afet de oldu sel de oldu ama bugün herkesin dua ettiği bir programdayız. Mevla dualarımızı kabul etsin." dedi.



Programa çok sayıda vatandaş katıldı.