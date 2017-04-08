Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çumra Belediyesi tarafından Çumra'da Sema programı düzenlendi.



Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Konya'nın tanıtım filmi, 15 Temmuz filmi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in mesajının yer aldığı bir video ile başladı.



Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in talimatı ile ilçelerde sema programları düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.



Güleç, "İki ekip oluşturduk ve ilçelerimizin büyük bir bölümünde bu programı düzenledik. İlk kez Sema programını izleyen vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz ve bu programı izledikten sonra dua ettiklerine şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.



Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz ise Hz. Mevlana'nın beyitlerini programa katılan vatandaşlarla paylaştı.



Program, tasavvuf müziği konseri ve sema programıyla son buldu.