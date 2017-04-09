Çumra 1. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Fuarı Sona Erdi

Çumra ilçesinde düzenlenen 1. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Fuarı sona erdi.



Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Karaman Milletvekili Recep Konuk, Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in açılışını yaptığı fuarın sona erdiğini belirtti.



Fuara 76 firmanın katıldığını ve 4 gün boyunca açık kaldığını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:



"Fuar, Çumra'da bir ilk olmasına rağmen 7 den 70'e herkes ilgi gösterdi. Vatandaşlarımız düzenlenen fuardan memnun kalarak her yıl yapılması talebinde bulundu. Fuarımıza ilgi gösteren destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve firmalarımız başta olmak üzere ziyaret maksatlı gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."