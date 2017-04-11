Cumhuriyeti Afişleyen Adam: "İhap Hulusi Görey" 119 Yaşında



Reklamcı – Yazar Ender Merter'in anlatımıyla gerçekleştirilen konferans, İlancılık Reklam Ajansı'nın yaşayan ve aktif olarak "Kreatif Reklamcılık mesleğini sürdüren duayen Yakup Barouh'un gençlere yaptığı samimi-mesleki konuşma ve İhap Hulusi Görey'in afiş çalışmalarından oluşan sergi ile devam etti.

2017 siyasi tarihimiz için önemli bir eşik ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94'üncü, Harf Devrimi'nin 89'uncu ve Türk afiş ve grafik tasarımının öncüsü İhap Hulusi Görey'in doğumunun 119'uncu yıldönümleri. İlk ikisi toplumsal ve ekonomik tarihimizin kilometre taşları, diğeri de bu tarihin yakın tanığı…

Sarsıntılı bir yüzyıl başı yaşandıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş; 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ülkenin sosyo-ekonomik yaşamını değiştiren reformlar, yeni üst yapı kurumları oluşurken bir yandan da özel sektör girişimlerine çalışan ancak bir süre sonra devletçiliğe yönelen yeni bir ekonomi anlayışı… Yeni yaşam biçimi ve yeni bir alfabe…

İhap Hulusi Görey böyle önemli bir tarihsel dönemde afiş ve grafik tasarımcısı olarak çalışıp birçok hizmet verdi. Yaptıklarıyla yeni yaşam biçimini yorumladı ve önerdi. Bir yandan cumhuriyet felsefesinin görsel tanıklığını üstlenirken diğer yandan çağdaş Türk grafik sanatına öncülük etti.