Cumhuriyetçilerin Genel Merkezini" İnternette Protesto Amaçlı Satılığa Çıkardılar

Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimlerinde adayları François Fillon'un üçüncü olmasına ve parti başarısızlığına kızan Cumhuriyetçiler (LR) partisinden 12 genç, parti genel merkezini internette satılığa çıkardı.



"Partinin bulunduğu taşınmazı kalkındıracak yeni bir sahip aranıyor. Lokaller yenilenmeli. İç tartışmalar sebebiyle büyük kusurları bulunuyor ve büyük bir toz alma çalışması yapılmalı, çalışmama sebebiyle 23 nisan 2017 büyük tehlikeye atıldı" yazan sitede, 5 bin metrekarelik yer, sembolik olarak 10 Euro'ya satılığa çıkarıldı.



Ünlü internet satış sitesi olan Boncoin sitesinde perşembe günü 12 Cumhuriyetçi genç tarafından verilen ilanda Genel Merkezin fotoğrafı da eklendi. Siteden kaldırılan ilanın bir şaka olduğu bilinse de partiyi eleştiren Cumhuriyetçi gençler "Artık geçmişten ders alıp partiyi yenilemek gerekiyor" açıklamasında bulundu. - PARİS