Cumhuriyetçilerden Trump'ın Kabinesi İçin Tarihi Adım

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Demokratların Donald Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarına yönelik boykotunu, oylamaya katılım kuralını askıya alarak aştı. Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kuralın uygulanmaması, ülkenin siyasi tarihinde ilk olarak kayıtlara geçti.



Senato Finans Komitesi, Hazine ve Sağlık bakanları adayları Steven Mnuchin ve Thomas Price'ın Genel Kurulda oylanmasına engel olmak için oturumu boykot eden Demokratları, her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasına yönelik kuralı geçici olarak askıya alarak saf dışı bıraktı.



Komitedeki Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price'ın adaylığının tüm senato üyelerince oylanabilmesi için düzenlenecek ön oylamaları, komitenin Demokrat üyelerinin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.



Demokratların bugün de aynı taktiğe başvurması üzerine Cumhuriyetçi üyeler, oylama için her iki partiden en az bir senatörün salonda bulunması kuralını geçici olarak durdurmaya yönelik kararı oy birliğiyle aldı.



Komite ABD tarihinde ilk kez alınan bu kararın ardından Mnuchin ve Price'ın adaylığını, yapılan oylamalara tek bir Demokrat vekilin katılmamasına rağmen kabul ederek, Senato Genel Kurulunda yapılacak son oylamasının yolunu açtı.



Toplamda 100 koltuğun bulunduğu ABD Senatosunda 52 üyenin Cumhuriyetçi Partili olması nedeniyle Mnuchin ve Price'ın adaylıklarının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



ABD Başkanı'nın kabinesine seçtiği isimlerin Senato tarafından onaylanması için 51 oya ihtiyaç duyuluyor.



"Endişe verici"





Senato Finansal Hizmetler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Roy Wyden, iki parti arasındaki gerilimi artıran gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.



Wyden, açıklamasında "Bugün Senato Finans Komitesi tarihte ilk defa iki adayı geçirmek için partizan bir mesnetle kuralları çiğnedi. Bu adaylardan Kongre üyesi Price'ın hisse senedi yatırımları, kendisinin mi yoksa halkın mı yararına çalışacağına yönelik soru işaretleri doğuruyor. Diğeri ise bankasının büyük durgunluktan sonra gerçekleştirdiği haciz işlemleri hakkında komiteyi yanlış bilgilendiren Steven Mnuchin." ifadelerini kullandı.



"Kendilerinden başka kimseyi suçlayamazlar"





Senato Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Orrin Hatch ise Demokrat komite üyelerini saf dışı bırakmalarını sağlayan stratejiyi savunarak, "Bugün attığımız eşi benzeri görülmemiş adımları, eşi benzeri görülmemiş bir blokaj nedeniyle attık." diye konuştu.





Ayrıca Demokratların oylamalara katılmama kararını kendi başlarına aldıklarını vurgulayan Hatch, "Kendilerinden başka suçlayabilecekleri hiç kimse yok. Onlar için zerre kadar üzülmüyorum." dedi.