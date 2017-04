CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, halk oylamasına ilişkin, "Bugün bir yenilgi alırsak, bu Türkiye'de Cumhuriyet'ten beri onca darbeye, sıkıntıya, yoksulluğa, yokluğa rağmen ayakta tutabildiğimiz tek değerimiz demokrasinin de yenilgisi olacak ve boynumuz bükük gezeceğiz." dedi.



Yılmaz, beraberindeki CHP'li milletvekiliyle CHP Ardahan İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Halk oylamasına sunulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:



"İnşallah 17 Nisan'da güzel bir bahara uyanacağız. Son viraja girmiş bulunmaktayız. Herkesin çok büyük sorumluluğu var. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil. Bu sistemin adı 'dediğim dedik, çaldığım düdük' sistemidir. Açık konuşma zamanı. Bugün bir yenilgi alırsak, bu yenilgi bizim şahsi bir yenilgimiz olmayacak. Bu yenilgi, Türkiye'de Cumhuriyet'ten beri onca darbeye, sıkıntıya, yoksulluğa, yokluğa rağmen ayakta tutabildiğimiz tek değerimiz demokrasinin de yenilgisi olacak ve boynumuz bükük gezeceğiz."



Yılmaz, ülkenin ve halkın bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, mücadelelerinin demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu belirtti.



CHP olarak Cumhuriyet ve demokrasiyi koruma peşinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu mücadele, 'demokrasiden mi yanasınız, otokrasiden mi yanasınız', 'Bir kişiden mi yanasınız, Türkiye'den mi yanasınız' mücadelesidir. Size açık açık söylüyorum, gün bugündür. Dikleşme günüdür. Korkuyu yenme ve son bir haftada olabildiğince sisteme sarılma günüdür. Bugün ikna günüdür. Biz Cumhuriyet ve demokrasi peşinde olacağız. İnşallah Türkiye'ye bu zehri yaşatan, her gün bizi aşağılayan, her gün tepeden bakan, Türkiye milletine her zaman, her türlü kötülüğü yapan insanlar kaybedecek, demokrasi kazanacak.



ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması



Yılmaz, bir gazetecinin sorusu üzerine ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına değinerek, Suriye'de büyük bir kriz yaşandığına dikkati çekti.



ABD tarafından ilk defa Suriye'de doğrudan bir saldırının gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, "Suriye'de durum şudur, vekalet savaşının ötesine geçiliyor. Artık asıllar sahaya iniyor. Hep taşeronlar kullanıldı. Patronlar, ağa babaları hep dışarıda durdu. Şu an asıl olanlar sahaya iniyor. ABD iniyor, Rusya iniyor, İran iniyor. Artık taşeronlarla konuşmuyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Temennimiz bu çatışma ve tehdit dili son bulur. Bölgesel ve küresel güçlerin başlatacağı savaş, dünya savaşına yol açacak. Çünkü Suriye zaten bitti. Açıkçası çok kaygılıyız." diye konuştu.



Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum kesiminde "Enosis'in okullarda kutlanması" konusunda ise Rumların değişmeyeceğini ve niyetlerinin adayı tamamen ilhak etmek olduğunu söyledi.