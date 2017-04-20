Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bisikletli Ulaşım Dönemi

Fiziksel Aktivite İmkanlarının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen toplam 100 adet bisiklet Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında yapılan protokolle teslim alındı.



Rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız,"Bilindiği üzere obezite çağımızın en büyük hastalıklarından birisi ve bu da hareketsizlikten meydana geliyor. Sağlıklı hayat projesi kapsamında üniversitemizin de yapması gereken birçok çalışma var. Gerek çalışanlarımız gerekse hocalarımız sürekli oturduklarından dolayı harekete ihtiyaç duydukları kesin. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı ve Sivas Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile böyle bir protokol yapıyoruz. Bu protokol 3 yıl geçerlidir. Üniversitemize 100 adet bisiklet verilecek. Bizim üniversite yerleşkesi içerisindeki yollarımıza bisiklet yolu projelerimiz de var. Bunun yanı sıra bisiklet park istasyonları oluşturacağız. Teslim edilen bisikletler bu istasyonlarda bulunacak. Öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlarımız bu bisikletten istifade edecekler" dedi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam ise,"Fiziksel Aktivite İmkanlarının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayacağız. Bu kapsamda üniversite çalışanları ve öğrencilerinin hareketli hayata teşviki amaçlanmaktadır. Kendimizi yaşlılığa hazırlamak, sağlıklı bir hayat sürmek için mutlaka dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra bedensel aktivitelerde de bulunulması gerekmektedir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Rektör Yıldız ve Halk Sağlığı İl Müdürü Sağlam arasında işbirliği protokolü imzalandı. - SİVAS