Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması
Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması iki oturumdan oluşmaktadır.
Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum Dijital Kariyer, Bulut Bilişim ve Girişimcilik konularını kapsamaktadır. İkinci oturum ise tamamen Siber Güvenlik'e ayrılmıştır. Her biri alanında uzman olan konuşmacıların katılacağı etkinliğimizde çekiliş vasıtası ile birçok hediye dağıtılacaktır. İki oturum arasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacaktır.
Facebook : #CuBilisimBulusmasi
Twitter : #CuBilisimBulusmasi
1. Oturum
Yasin KAPLAN - Dijital Kariyer
Daron YÖNDEM - Bulut Bilişim
Mahmut OK - 0 TL ile Girişmek
2. Oturum
Hamza ŞAMLIOĞLU - Sosyal Medya ve Güvenlik
Ünlü AĞYOL - Sosyal Mühendislik ve Dünyada Yaşananlar
Fatih Mehmet DİŞÇİOĞLU - Siber İstihbarat
Mustafa ALTINKAYNAK - Web Uygulamalarına Güvenli Yaklaşım
Ali ARDIÇ - Bug Bounty ( Ödül Avcılığı )
Eyüp ÇELİK - Hacker'ların Yeni Gözdesi "Powershell"
Soru ve Görüşleriniz İçin;
[email protected]
Detaylar :
İl : Sivas
İlce : Merkez
Mekan : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu
Mekan Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi
Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır