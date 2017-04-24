Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması

Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması iki oturumdan oluşmaktadır.

Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması

Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum Dijital Kariyer, Bulut Bilişim ve Girişimcilik konularını kapsamaktadır. İkinci oturum ise tamamen Siber Güvenlik'e ayrılmıştır. Her biri alanında uzman olan konuşmacıların katılacağı etkinliğimizde çekiliş vasıtası ile birçok hediye dağıtılacaktır. İki oturum arasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacaktır.

Facebook :  #CuBilisimBulusmasi

Twitter : #CuBilisimBulusmasi

1. Oturum

Yasin KAPLAN - Dijital Kariyer

Daron YÖNDEM - Bulut Bilişim

Mahmut OK - 0 TL ile Girişmek

2. Oturum

Hamza ŞAMLIOĞLU - Sosyal Medya ve Güvenlik

Ünlü AĞYOL - Sosyal Mühendislik ve Dünyada Yaşananlar

Fatih Mehmet DİŞÇİOĞLU - Siber İstihbarat

Mustafa ALTINKAYNAK - Web Uygulamalarına Güvenli Yaklaşım

Ali ARDIÇ - Bug Bounty ( Ödül Avcılığı )

Eyüp ÇELİK - Hacker'ların Yeni Gözdesi "Powershell"

Soru ve Görüşleriniz İçin;

[email protected]

Detaylar :

İl : Sivas

İlce : Merkez

Mekan : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Mekan Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi

Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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