Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum Dijital Kariyer, Bulut Bilişim ve Girişimcilik konularını kapsamaktadır. İkinci oturum ise tamamen Siber Güvenlik'e ayrılmıştır. Her biri alanında uzman olan konuşmacıların katılacağı etkinliğimizde çekiliş vasıtası ile birçok hediye dağıtılacaktır. İki oturum arasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacaktır.



Facebook : #CuBilisimBulusmasi



Twitter : #CuBilisimBulusmasi



1. Oturum



Yasin KAPLAN - Dijital Kariyer



Daron YÖNDEM - Bulut Bilişim



Mahmut OK - 0 TL ile Girişmek



2. Oturum



Hamza ŞAMLIOĞLU - Sosyal Medya ve Güvenlik



Ünlü AĞYOL - Sosyal Mühendislik ve Dünyada Yaşananlar



Fatih Mehmet DİŞÇİOĞLU - Siber İstihbarat



Mustafa ALTINKAYNAK - Web Uygulamalarına Güvenli Yaklaşım



Ali ARDIÇ - Bug Bounty ( Ödül Avcılığı )



Eyüp ÇELİK - Hacker'ların Yeni Gözdesi "Powershell"



Soru ve Görüşleriniz İçin;



[email protected]



Detaylar :



İl : Sivas



İlce : Merkez



Mekan : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu



Mekan Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi



Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Cumhuriyet Üniversitesi 1. Bilişim Buluşması



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır