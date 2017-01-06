Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı' Projesi

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından "Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı" anıtının proje tasarım yarışmasında birinci olan Mimar Deren Uysal'a ödülü törenle verildi.

MTO'da düzenlenen törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal ve oda üyeleri katıldı.

Kaymakam Yüksel, törende yaptığı konuşmada, anıtın şehitler için yapılması düşünülürken 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra adının Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Acar ise Marmaris için yapılan her projeden gurur duyduklarını ve belediye olarak üzerilerine düşen görevi yerine getireceklerini, her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

MTO Başkanı Baysal da MTO ve diğer kurumlarla yürütecekleri projenin en kısa sürede çalışmalarına başlanacağı ve Marmaris'e için kazandırılacağını kaydetti.

Ödülü alan Uysal, buruk bir mutluluk yaşadığını dile getirirken projesini "Hayatla ölüm arasındaki eşik" olarak niteledi.

Projeyi tasarlarken Marmaris için çok önemli bir kamusal alan potansiyeli olduğu için yeşil dokuyu öne çıkardıklarını belirten Uysal, "Denizle kurduğunuz ilişkiyi çeşitlendirmek, denizle kenti buluşturabilmek ve deniz kara arasındaki eşiği aslında hayatla ölüm arasındaki eşiğe benzetmek ve bunu deneyimlemek önemli diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Uysal, sadece bir heykelin önünde saygı duruşunda bulunulup çelenk bırakmak için değil alanın kullanım sırasında şehitliğe gelindiğinde buranın önemini ve özelliğini hissedebilmek için projeye çok önem verdiklerini anlattı.

Uysal, "Bunun için denizin üzerine bir anıt platform tasarladım." dedi.