Cumhuriyet Savcısına Sigara Kaçakçılığından 2 Yıl 6 Ay Hapis

Zonguldak'ta Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken hakkında yakalama kararı çıkartılan E.E.A., sigara kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından onandı.



İddiaya göre dönemin Sivas Askeri Mahkemesi'nde yedek subay olarak askerlik görevini yapan E.E.A., 2013 yılında Kırşehir-Mucur karayolunda güvenlik güçlerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. E.E.A. ve yanındaki kardeşi F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2016 yılından itibaren Zonguldak Adliyesi'nde görev yapan E.E.A., "Sigara Kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. E.E.A. kararı temyiz etti. Ancak Yargıtay, cezayı onadı. Karar üzerine Zonguldak'tan ayrıldığı iddia edilen E.E.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Savcı E.E.A.'nın odasına da istifa dilekçesi bıraktığı iddia edildi. - ZONGULDAK