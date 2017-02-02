Cumhuriyet Savcısı Başoğlu, Hayatını Kaybetti

Kocaeli Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Boğaç Başoğlu, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Başoğlu (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Başoğlu'nun cenazesinin, Kocaeli'de kılınacak namazın ardından Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi.