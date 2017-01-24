Cumhuriyet Meydanı Yaza Yenilenen Yüzüyle Girecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nı adına yakışır hale getirmek için başlattığı proje çalışmalarını tamamladı. Mevcut meydanı bir buçuk katı büyüten proje, görsel kirlilik yaratan bölümleri yaşam alanına dönüştürürken, yeni seyir teraslarıyla Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturuyor.



Büyükşehir Belediyesi, birçok tarihi olaya tanıklık eden, kentin sembollerinden, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini adına ve Antalya'ya yakışır hale getiriyor. Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan projede, Atatürk Anıtı, Tophane Çay Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın özgün yapısı korunuyor. 4 bin 700 metrekarelik mevcut meydan, atıl alanlar kullanılarak, batıda dükkanların bulunduğu alana ve güneyde AKEV Çay Bahçesi'ne doğru 2 bin metrekare daha büyütülüyor ve 6 bin 700 metrekareye çıkıyor. Birçok etkinlik, miting ve kutlamaya ev sahipliği yapan meydan, büyüyen Antalya'nın ihtiyacına cevap verecek şekilde genişliyor.



Kademeli seyir terasları ile deniz izlenecek



Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan Yeni Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde meydandan ve insan sirkülasyonundan kopuk halde bulunan Tophane Çay bahçesinin arkasındaki kirlilik yaratan dükkanlar kaldırılıyor ve genişletilen meydanın altına alınıyor. Buradaki mevcut ağaçların tamamı korunuyor. Açığa çıkan 3 bin 500 metrekarelik bu alan teraslama yapılarak, meydan ve Cumhuriyet Caddesi ile ilişkili hale getiriliyor. Kademeli seyir terasları ile vatandaşların denizi izleme imkanı bulacağı bu alan, yemyeşil peyzajı ile Antalyalıların uğramadan gidemeyecekleri bir yaşam alanına dönüştürülüyor.



Tophane korunuyor



Projede, Antalya tarihinin önemli bir parçası olan Tophane Çay Bahçesi olduğu gibi korunurken, meydanın güneyindeki Kaleiçi bağlantısını sağlayan bölüm, meydanın bir parçası olarak seyir terasına dönüştürülüyor ve insanların Kaleiçi ve denizin doyumsuz manzarasını izlemesi sağlanıyor. Projede Cumhuriyet Meydanı'nın tamamı, Başkan Menderes Türel'in ilk döneminde Valilik binasını yıkılması sonucu meydana dahil edilen bölümle bütünlük arz edecek şekilde yeşil diyabaz ve andezit taşlarla kaplanıyor. Hareketli ve renkli LED ışıklandırma sistemiyle donatılacak meydan, akşamları ayrı bir güzelliğe bürünecek.



Yaza kadar bitecek



Atıl alanları işlevsel hale getirerek, hem meydanı genişletmeyi hem de Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturmayı amaçlayan Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenlemesi'nin ihale hazırlıklarında sona gelindi. Yakında ihale edilmesi beklenen projenin turizm sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Cumhuriyet Meydanı yaz mevsimine yenilenen yüzüyle girecek. - ANTALYA