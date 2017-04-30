Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nı 1,5 kat büyütecek yeni projenin ilk etap çalışmalarına başladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi düzenleme projesi çalışmaları başladı. Meydanı yaklaşık 1,5 kat büyütecek proje ile yeni seyir terasları oluşturulacak.



Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak hediyelik eşya satışı yapılan dükkanların yıkımı gerçekleştirildi ve alan düzleştirildi. Tophane Çay Bahçesi ile dükkanların arasında kalan alandaki havuzlar da kaldırıldı. Bölgedeki çalışma mevcut ağaçların tamamı korunarak devam ediyor. İş makinelerinin çalışma yaptığı alanın çevresi brandalarla kapatılarak, yaya ve araç trafiğine zarar gelmesini önlendi.



Projede, Atatürk Anıtı, Tophane Çay Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın özgün yapısı korunacak. 4 bin 700 metrekarelik mevcut meydan, atıl alanlar kullanılarak, batıda dükkanların bulunduğu alana ve güneyde Akev Çay Bahçesine doğru 2 bin metrekare daha büyütülüyor ve 6 bin 700 metrekareye çıkarılacak.



Hareketli ve renkli LED ışıklandırma sistemiyle donatılacak meydan, akşamları ayrı bir güzelliğe bürünecek. Atıl alanları işlevsel hale getirerek hem meydanı genişletmeyi hem de Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturmayı amaçlayan Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi düzenleme projesinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.