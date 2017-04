Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Teziç'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu.

Cumhuriyet Halk Patisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden eski Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir isimdi" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski YÖK Başkanı Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teziç'in Bakırköy'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. "Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanıydı" diyen Kılıçdaroğlu, "Vefatı gerçekten de Türkiye için büyük bir kayıp. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı çok ama çok değerli. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir isimdi. Devlette önemli hizmetleri oldu. On binlerce öğrenci yetiştirdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerinde bulundum" dedi. - İSTANBUL