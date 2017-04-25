Cumhuriyet Çocukları' Konser Verdi

İstanbul DHA



Avcılar'da konservatuvara devam eden 82 çocuk, 'Cumhuriyet Çocukları' adı altında konser verdi, halk oyunlarını sergiledi.



Belediye Konservatuvarı Orkestra Müdürlüğü tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırladığı 'Cumhuriyet Çocukları' adı verilen konser büyük ilgi gördü. Barış Manço Kültür Merkezi tamamen dolarken, konservatuarın çocuk bölümündeki 85 öğrenci gecede sahneye çıktı. Çocuklardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu, 'Ben Yaralı Ceylanım', 'Yine bir gün nihal aldı bu gönlümü', 'Gül ağacı değilem', 'Eski dostlar' ve 'Ağlama değemez hayat' şarkılarını söyledi. Selin Kader, Ege Yılmaztürk gitar ile Ezgi Uğur keman ile mini konser verdi. Bağlamada ise, öğrenci 'Bugün bize hoşgeldiniz erenler', 'Alim de gitme pazara' ve 'Malatya, bulunmaz eşin' türkülerini çaldı. Türk halk oyunları grubu Ege bölgesinden zeybek oynadı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ailelere teşekkür ederken, "Bize inanarak, güvenerek Cumhuriyet çocuklarını emanet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. Ayakta alkışlanan gösterinin sonunda tüm öğrenciler Orkestra Müdürü Onur Gülin ve diğer eğitmenleri ile birlikte sahneye çıkarak 'İzmir Marşı'nı birlikte okudu.