– Artan jeopolitik risklerle altın tarihi rekor kırarken, Cumhuriyet altını 1,000 liranın üzerine çıktı ve 1,014 liradan satılmaya başlandı.



ABD'nin Suriye'ye saldırmasının ardından küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve dolar karşısında liranın değer kaybıyla altın, tarihin en yüksek değerine çıktı. Gram altın 152.43, çeyrek altın 249, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satıldı. - İstanbul