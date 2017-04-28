Cumhurbaşkanlığından Makedonya Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı tarafından Makedonya'da yaşanan siyasi krizle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin Makedonya'yı huzurlu ve müreffeh geleceği yolunda attığı tüm adımlarda desteklemeye devam edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Makedonya'da uzun zamandır süren siyasi krizin dün Meclis binasında yaşanan olaylarla tırmanışa geçmesinden derin endişe duyuyoruz. Ülkede yaşanan görüş ayrılıklarının taraflar arasında diyalog, uzlaşma ve hoşgörü ile en kısa sürede çözülmesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gyorge İvanov'la bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde ülkemizin yapıcı tutumunu ve temennilerini dile getirmişti. Balkanlar'da huzurun ve kalıcı barışın tesisi konusunda kilit öneme sahip bir ülke olan Makedonya'nın içinden geçtiği bu zor dönemi, tarafların sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz. Ülkede yeni hükümet kurma çalışmalarının demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi tüm grupların yararına olacaktır. Türkiye olarak kadim tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Makedonya'yı, huzurlu ve müreffeh geleceği yolunda attığı tüm adımlarda desteklemeye devam edeceğiz" denildi.



(Derya Yetim/İHA)