(Özel) Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tehlikeye girdi !..



Türkiye Bisiklet Federasyonu 53'cü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan takımlarla anlaşma yapamayınca, turun ertelenmesini istedikleri ortaya çıktı. Erol Küçükbakırcı Başkanlığındaki yeni yönetim Lüksemburg'ta UCI'ye (Uluslararası Bisiklet Birliği) yaptığı ziyarette Tur'un Ekim ayına alınmasını istedi. Takvim dolu olduğu için şimdilik bu istek de mümkün gözükmüyor.



ERCAN ATA, ANKARA/DHA



Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticileri Uluslararası Bisiklet Birliği'ne (UCI) giderek "Yarışmayı 18-23 Nisan 2017 tarihlerinde yapamıyoruz Ekim veya Kasım ayına alalım" dediği öğrenildi.



2017 Dünya Turu takvimine dahil edilen ve 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, profesyonel takımlarla yapılması gereken anlaşmalarda geç kalınması nedeniyle düzenlenememe aşamasına geldi. Federasyon tarafından anlaşma yapmakta geç kalınan birçok ülkenin profesyonel takımları Tur'a katılamayacaklarını ve buna gerekçe olarak o tarihlerde Dünya turlarında çok daha önemli yarışların olduğunu belirttiler. Ayrıca parkurun güvenliğinden endişe duyduklarını da dile getirdiler.



Emin Müftüoğlu Başkanlığı'nda PRO-TOUR'a (Şampiyonlar Lig'i Statüsü) yükseltilen organizasyona yüksek katılım beklenmekteydi.



Statü gereği PRO-TOUR organizasyonu yüksek derecede en az 10 PRO takımın katılmasını öngörüyor. Bu sayıyı yerel federasyon söz konusu rakamın altında yaptığı taktirde UCI, Tur'u yeniden eski statüsüne döndürebiliyor. Bir diğer önemli konu, sayı tutturulmamasına rağmen UCI yine de söz konusu yerel federasyonu takım takviyesi yapma adına destek oluyor. Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tur'unun UCI takviminde yer alan tarfilerde yapabilme adına bir girişi yok. UCI'yi Lüksemburg'ta ziyaret eden Erol Küçükbakırcı başkanlığındaki yönetim organizyonun Ekim ayında yapılabilmesi için ricacı oldu. Ancak o tarihlerde diğer ülkedeki yarışlar çakıştığı için bu da mümkün gözükmüyor.



MÜFTÜOĞLU: "UCI'DEN DESTEK İSTEDİM"



Öte yadan UCI Yönetim Kurulu üyesi olan ve aynı zaman Dağ Bisikleti Komisyon Başkanı olan eski Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, "Tur'un organize edilebilmesi için UCI'den her türlü desteği istedim" dedi. Müftüoğlu bir üzüntüsünü de şöyle dile getirdi: "Yeni Federasyon Lüksemburg'a geldiğİ zaman Ben de o sırada toplantıdaydım. Benimle görüşme dahi yapmamalarını hayret ve üzüntüyle karşıladım. Halbuki o sıralarda ben UCI'den, TOUR OF TURKEY'in yapılabilmesi için destek vermeleri konusunda konuşma yapıyordum" dedi.



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2017 Dünya Turu takvimine aldığı ve 53'üncüsü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 10 profesyonel takımın katılma şartı arıyor. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl on takım altına düşerse, Dünya turu olarak gerçekleşen yarışma bir alt guruba düşürülecek.



SÜREÇ NASIL YAŞANDI



GeçmişTE yapılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turları öncesinde federasyon katılımcı takımlarla çok erken iletişime girerek anlaşmaları yapıyor ve yarışma parkuru ile bilgileri, ihaleyi alan firma ile katılımcı takımlara bildiriyordu. Ancak edinilen bilgiye göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu takımlarla anlaşma süresinde geç kaldı. Parkurun geç yayınlanması, organizasyon ihalesinin henüz yapılmamış olması ve güvelik sorunları yüzünden, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ileri bir tarihe ertelenmesini gündeme getirdi.



SADECE BİR TAKIM !..



Yarışmaya sadece bir profesyonel takım bulabilen Bisiklet federasyonu yeneticileri, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), başkanı Brian Cookson ile 26 Ocak 2017 tarihinde Lüksemburk'ta buluştu. Bu görüşmeye yönetici düzeyinde katılan Türkiye Bisiklet Federasyonu istediği cevabı alamadı. Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın katılmadığı toplantıda, (UCI) başkanı Brian Cookson konu ile ilgili değerlendirmede bulunmayarak, bir dilekçe yazılmasını istediği belirtildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticilerinin yarışma ertelensin yapamıyoruz talebi, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI)'nin alt kurulu olan Profesyönel Bisiklet biriminde görüşülmesi kararlaştırıldı. Bisiklet Federesyonunun bu isteğini, (UCI) profesyonel kurulu ilerleyen günlerde görüşecek. Kurul ya ertelenmesi kararı verecek, ya da yarışmanın yapılması için farklı bir yöntem bulmaya çalışacağı öğrenildi.