Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kıbrıs Görüşmeleri) Bu Meselenin Adil, Kalıcı ve Sürekli Bir...

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs görüşmelerine ilişkin, "Biz sürecin geleceği konusunda olumlu ve umutluyuz. Burada iki kesimli, iki toplumlu, iki devletli bir yapının kurulması ve siyasi temsil ve eşitlik ilkesinin korunması şartıyla adada bir çözüm bulunması şüphesiz mümkündür. Yaklaşık yarım asırdan fazladır devam eden bu meselenin artık adil, kalıcı ve sürekli bir çözüm ile sonuçlandırılması ada için de, bizim için de Yunanistan için de çok önemli kazanımlar getirecektir" dedi.