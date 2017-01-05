Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İncirlik'i Kapatıyoruz Deme Hakkımız Her Zaman Var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 'Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor' çıkışının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İncirlik Üssü'yle ilgili süren tartışmalara değindi. 24 televizyonunda konuşan Kalın, "İncirlik'i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var" dedi.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli.

Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı.

PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber.

PKK'NIN SİNCARDAKİ VARLIĞI

Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

"İNCİRLİĞİ KAPATIYORUZ' DEME HAKKIMIZ VAR"

YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim.

(İncirlik'i kapatma hakkı) Bu hak her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir. "

ABD'Lİ KOMUTAN 'İNCİRLİK'İN KAPATILMASI FELAKET OLUR' DEMİŞTİ

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon'un sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin İncirlik'teki ABD üssünü kapatmasının ya da ABD'nin buradan yaptığı hava operasyonlarını sınırlandırmasının IŞİD'le mücadele açısından felaket olacağını söyledi. Dorrian, dün Pentagon Sözcüsü Peter Cook'un "Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye 'güç gösterisi'yle destek verildi" çıkışına da açıklık getirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: İNCİRLİK'İ SORGULATIYOR

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin El Bab operasyonuna hava desteği vermemesi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a sorulmuştu. Işık, İncirlik'teki koalisyon uçaklarının hava harekatına destek vermemesinin İncirlik Üssü'nü sorgulattığını söylemişti.