Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; Genel Başkanlık, AK Parti'nin Talebiyle Değerlendirilecek 1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; Genel Başkanlık, AK Parti'nin Talebiyle Değerlendirilecek 1