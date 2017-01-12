İbrahim Kalın'dan ABD'ye Terör Tepkisi: Aklınızı mı Yitirdiniz?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.



"BU BİR ŞAKA MI, AKLINIZI MI YİTİRDİNİZ?"

Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli." ifadelerine yer verdi.



PYD'NİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor." ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüğünü" yapmıştı.



DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ 'PYD MASADA OLMALI' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de yaptığı basın toplantısında terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.



