Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "16 Nisan Referandumunu" Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hale getirecek" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian için 16 Nisan referandumunu değerlendirdi. "Referandum demokrasinin zaferidir" başlıklı makalede rekor katılımla gerçekleşen Anayasa referandumunda halkın yüzde 51.4'ünün tercihini reformlardan yana kullandığını hatırlatan Kalın, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hale getirecek" ifadelerini kullandı.



Makalede referandum sonrasında bazı komplo teorilerinin dolaşıma sokulduğu ifade edilerek, mühürsüz oy tartışmasını başlatan muhalefet partilerinin 2015'te YSK'ya bu oyların geçerli sayılması için başvuru yaptığı, YSK'nın da bu talebi kabul ettiği ifade edildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, uluslararası basın tarafından usulsüzlük iddialarına kanıt gösterilen raporu kaleme alan uluslararası gözlemci heyetinin PKK paçavralarıyla poz verdikleri fotoğrafların sosyal medyada yer aldığını hatırlattı. "19. yüzyılın ortasına dayanan bir anayasacılık geleneği olan Türkiye, 16 Nisan'da daha güçlü bir demokrasi için tarihi bir adım attı" ifadesini kullanan Kalın, "Önümüzdeki dönemde dikkatimizi gündemdeki meselelere vereceğiz" dedi.



Avrupa Birliği ile ilişkilerin referandum sürecinde sık sık gündeme geldiğini hatırlatan Kalın, "Türk bakanların ve reform yanlılarının konuşmasını engellerken, PKK militanlarının da aralarında bulunduğu hayırcılara açık çek veren Brüksel'in Türkiye'deki kredisi ciddi zarar gördü" açıklamasında bulundu.



"Avrupalı liderler sözünü tutmadı"



Kalın, sözlerine şöyle devam etti:



"16 Nisan'dan itibaren Avrupa'daki aşırı sağcıların Türk vatandaşlarına ülkelerine dönme çağrıları yaptığını görüyoruz. Bu durum, Avrupa'nın nereye gittiği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Avrupalı liderler, NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olan Türkiye'yle yollarını ayırmaya hazır olup olmadıklarını kendilerine sormalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere Brüksel'in, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda dürüst olmasını istiyoruz. Maalesef mülteci anlaşmasının imzalanmasının ardından biz 3 milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yapıp, dünyanın en cömert ülkesi olurken, Avrupalı liderler sözlerini tutmadı. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusuyla iş birliği içerisinde 2 bin kilometrekareden fazla alanı DAEŞ terör örgütünden temizledi ve Türk askeri tarafından eğitilen gönüllüler Musul operasyonuna katıldı. Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konusunda dost ve müttefiklerimiz Türkiye'nin uzun vadeli kararlılığına güvenebilirler."



"Türk halkı, Anayasa reformuna destek vererek ülkemizin zayıf, kısa ömürlü ve etkisiz koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmesi riskini ortadan kaldırdı. 1970'er ve 1990'larda koalisyon dönemleri, ekonomimizi felç etmişti" diyen Kalın, "Her millet diğerinden farklı sınamalarla karşı karşıya kalır ve kendi tarihinden dersler alır. Türk halkının 20. yüzyıldan aldığı en önemli ders, siyasi istikrarın ilerlemenin motoru olduğudur. Onlarca milyon Türk vatandaşı, gelecek nesillere istikrarlı bir ülke emanet etmemizi sağlayacak bir düzenlemeye destek vermiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA