İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl, Canlı Yayında Erdoğan'ın Sevdiği Türküyü Söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu "Akılda Kalan" programına konuk oldu. Programda Veyis Ateş, çok iyi bağlama çalıp türkü söylediği bilinen İbrahim Kalın'a canlı yayında türkü söylemesini teklif etti.

KALIN, BAĞLAMAYI GERİ ÇEVİRDİ

Ancak Kalın, kimsenin beklemediği bir şey yaparak, türkü söylemesi için kendisine uzatılan bağlamayı nazikçe geri çevirdi. Teklifi karşısında olumsuz yanıt alan Ateş, programa reklam arası verdi.

YAVUZ BİNGÖL SÜRPRİZ YAPTI

Reklam arasından sonra Veyis Ateş, İbrahim Kalın'a sürpriz yaptı. Kalınla sık sık bir araya gelip meşk yapan ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ü yayına çıkardı.

CANLI YAYINDA TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Yavuz Bingöl'ün "Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdiği türküyü 'Uzun ince bir yoldayım'ı söyleyelim" teklifi üzerine Yavuz Bingöl ve İbrahim Kalın, canlı yayında Aşık Veysel'in ölümsüz eserini seslendirdi.