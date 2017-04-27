Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Seslendirdiği Türkü ile Mest Etti

Müziğe olan yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, seslendirdiği "Bir Mendil Aldım Dereden" isimli türkü ile mest etti.

TÜRKÜYE KLİP ÇEKİLDİ

İyi derecede saz çalan İbrahim Kalın'ın son seslendirdiği "Bir Mendil Aldım Dereden" isimli türküye muhteşem görüntülerle klip çekildi.

"BİR MENDİL ALDIM DEREDEN" TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Daha önceden 15 Temmuz şehitleri için ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte "Gör Nice Olur" türküsünü seslendiren İbrahim Kalın, bu seferde "Bir Mendil Aldım Dereden" türküsünü seslendirdi.

İbrahim Kalın'ın seslendirdiği "Bir Mendil Aldım Dereden" isimli türkünün sözleri ise şöyle:

"Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu söylerim. Bahar çiçek açar dalda, ömür geçer hep bu yolda, benim gönlüm değil malda, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim. Selam gelir mektup ile, mektup değil bu bir sille, sever isen beni dinle, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim."