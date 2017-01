Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa" Konferansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferans düzenlendi.



AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinlik, şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, ülkenin zor günlerden geçtiğini ama milletin kararlılıkla el ele vererek bu zor zamanları aşarak 2023 hedeflerine ulaşacağını söyledi.



PKK ve FETÖ gibi örgütlerle Türkiye'nin ayağına yıllardır pranga vurulduğunu söyleyen Gedizli, "Bu örgütler ülkemize içeriden ve dışarıdan her türlü hainliği yaptılar. FETÖ ülkemizin her kurumuna sinsi sinsi sızarken, PKK evlatlarımızı şehit etti. Yaptıkları hiç bir planla ülkeyi karanlık günlere götüremeyen FETÖ ve zihniyetindekiler bu defa 15 Temmuz'u planladılar. Fakat bu plan da tutmadı. Çünkü en büyük plan yapıcı Allah'tır. Allah izin vermedi ve bu memleketin aziz insanlarını geçemediler. Milletimiz can verdi ama vatanını hainlere teslim etmedi." dedi.



Etkinlikte Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu katılımcılara yeni anayasa ile ilgili bilgiler vererek, yeni anayasanın daha demokratik ve özgürlükçü olduğunu belirtti.



Mevcut sistemde cumhurbaşkanının herhangi bir şekilde sorumlu tutulmadığını aktaran Hatipoğlu, "Yeni Anayasa ile cumhurbaşkanı sorgulanabilecek, gerekirse millete ve devlete hesap verebilecek. Sistemi iyi anlamak ve anlatmak lazım. Aksi takdirde kafa karışıklığı yaratmak isteyenlerin oyunları hiç bitmeyecek. Bu yüzden uyanık olmalı ve tavrımızı net bir şekilde belli etmeliyiz. Yeni anayasa ile ülkemiz daha da şaha kalkacaktır." dedi.