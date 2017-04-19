Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Avi Avital, Juan Diego Florez, Nicola Benedetti, Thomas Gould, Joseph Calleja gibi isimlerle yaptığı işbirlikleriyle tanınan Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, İş Sanat'a konuk oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Avi Avital, Juan Diego Florez, Nicola Benedetti, Thomas Gould, Joseph Calleja gibi isimlerle yaptığı işbirlikleriyle tanınan Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, İş Sanat'a konuk oluyor.

Rengim Gökmen: Şef

Ksenija Sidorova: Akordeon

Konserde Sidorova'ya dünyada, bugüne kadar yaşamını kesintisiz sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Orkestranın şefliğini, 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırılan ve halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü görevini yürüten Rengim Gökmen üstleniyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : İş Sanat Kültür M.

Mekan Adresi : İş Kuleleri

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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