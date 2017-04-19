Avi Avital, Juan Diego Florez, Nicola Benedetti, Thomas Gould, Joseph Calleja gibi isimlerle yaptığı işbirlikleriyle tanınan Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, İş Sanat'a konuk oluyor.



Rengim Gökmen: Şef



Ksenija Sidorova: Akordeon



Konserde Sidorova'ya dünyada, bugüne kadar yaşamını kesintisiz sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Orkestranın şefliğini, 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırılan ve halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü görevini yürüten Rengim Gökmen üstleniyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İş Sanat Kültür M.



Mekan Adresi : İş Kuleleri



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır