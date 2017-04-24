Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Zeytinleri Gemlik'ten

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçeye bağlı Adliye Mahallesi'nde üretilen tuzsuz zeytinin, tadıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de tercih edildiğini belirtti.



Adliye Zeytin Kooperatifi Satış Mağazası, Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.



Yılmaz, Adliye Zeytin Kooperatifi'nin ürettiği tuzsuz zeytinlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Gemlik'in zeytinin başkenti olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Doğru işlendiğinde zeytinimiz daha çok rağbet görüyor. Katırlı Köyü Zeytin Kooperatifi, ticari anlamda bir marka olmuştu. Şimdi de Adliye Zeytin Kooperatifi'nin tuzsuz zeytini ilgi görüyor. Hem çeşitli fuarlarda hem de tanıttığımız yerlerde ilgi gören Gemlik zeytini, devlet büyükleri tarafından da tercih ediliyor. Buradan bir müjde de vermek istiyorum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Adliye Zeytin Kooperatifinin tuzsuz zeytini tercih ediliyor."



Açılışa Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve Adliye Zeytin Kooperatifi Başkanı Coşkun Damar da katıldı.