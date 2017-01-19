Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey?) Onun için 'Bak, paranı kısarız, dolarını kısarız.' Neyi kısarsanız kısın. Evelallah bu millet, küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Hiç bundan endişemiz yok." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, dünya tarihinde zulümle büyüyenin çok olduğunu ama zulümle abad olan hiçbir ülke, hiçbir toplum ve hiçbir lider bulunmadığını vurguladı.



Zulümle abad olanın ahirinin berbat olacağına işaret eden Erdoğan, "Biz büyüklerimizden haksız davada zirve olmaktansa haklı davada zerre olmayı öğrendik. Bizim farkımız bu. Onun için bugün yaşadığımız sıkıntılar, evet canımızı yakabilir ama asla bizim için yıkım sebebi olmaz, olmayacaktır." ifadesini kullandı.



Yunus Emre'nin "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil / Dünyaya gelen gider, baki kalası değil." sözlerini hatırlatan Erdoğan, şehitliği en büyük mertebe, gaziliği en büyük şan kabul ederek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



Zaman zaman bazı şikayetler aldığını, bir şikayet nedeniyle bir gaziyi aradığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Gazimiz evrakını gönderiyor fakat evrak maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum, ilçesini, ismini vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine ne için yürüdü? Bu vatan için, bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Bunu da bileceksin. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır. Niye? Çünkü bizim şehitlerimize olan borcumuz farklıdır. Gazilere olan borcumuz farklıdır."



Erdoğan, bunun gereğini aksatmadan yerine getirmek durumunda olduklarını bildirdi.



"Yeni bir yükselişin habercisi"



"Rabbim, kutsal kitabımızda bizlere, 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olabilir.' buyuruyor. Bu ilahi kelama uygun şekilde ülkemizin son yıllarda ardı ardına yaşadığı sıkıntıların sebep olduğu kayıpların aynı zamanda yeni bir doğuşun, yeni bir yükselişin de habercisi haline dönüştüğüne inanıyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ilk defa istiklalini ve istikbalini koruma konusunda bu derece fedakar bir tutum içinde olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yönelik her provokasyonun tam tersine dayanışmayı daha da güçlendirdiğine işaret etti.



Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:



"Hatırlayınız, Gezi olaylarıyla milletimizin içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar üzerinden bir çatlak oluşturmaya çalıştılar. Kısa sürede oyun deşifre oldu ve provokatörler ortada kaldı. Oyunun arkasında kimler vardı? Dış güçler vardı. ve onlar güçlenen Türkiye'yi parçalamak istiyorlardı. 'Sen köprüler yapacaksın öyle mi, sen denizin altından raylı sistemler yapacaksın öyle mi, denizin altından otomobil sistemlerini kuracaksın öyle mi, sen insansız hava araçları yapacaksın öyle mi, sen hızlı raylı sistem, bunları yapacaksın öyle mi? Yok, biz sana izin vermeden bu adımı atamazsın.' bunu dediler. Ne oldu? Oyun açığa çıktı. Biz durduk mu, durmadık. Onlar bunları yaptıktan sonra bak, Körfez'de Osmangazi açıldı. Ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ardından Avrasya Tüneli açıldı. Durmak yok yola devam, daha yapacağımız çok şey var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atılacağını belirterek, "Bu da dünyada ilk olacak, böyle bir farklılığı, 5 bin metreyi aşan bir uzunluğu olan bir köprü. Şimdi bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah 2023'e o köprüyü de yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye'ye ve bu millete bunlar yakışır. Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. 'Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey?' Onun için 'Bak, paranı kısarız, dolarını kısarız.' Neyi kısarsanız kısın. Evelallah bu millet, küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Hiç bundan endişemiz yok." ifadesini kullandı.



-"Millet safını ona göre belirledi"



Erdoğan, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde hukuk, adalet duygusu üzerinden bir saldırı başlatıldığını belirterek, "Millet orada da hemen tezgahı gördü, safını ona göre belirledi." dedi.



Erdoğan, bölücü terör örgütünün de çukur eylemleriyle bir yandan olayların yaşandığı yerlerdeki vatandaşları devletinden koparmak, öte yandan da diğer bölgelerdeki vatandaşları kışkırtmak istediğine dikkati çekti.



Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Batı'dan gelenler doğru Güneydoğu'ya gittiler. Ama bunlar ahlaksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makinalarıyla o çukurları açıyorlar. Bunları görüyorlar ve hala onları savunuyorlar. Bir belediye çukuru ne için açar? ya kanalizasyon için açar, ya içme suyu için açar, ya elektrik kabloları çekilsin diye açar, ya bütün bunlarla beraber doğal gaz gelmişse oraya doğal gaz için açar. Bunların hiçbiri bunun için açılmış değil. Ya? Güvenlik güçleri oralara girmesin diye bu kanallar açılmış. Güvenlik gücü ne için var? Vatandaşının can güvenliğini sağlamak için var. Ey Batı, siz bunları savundunuz, bunların arkasında durdunuz, bunların yanında yer aldınız. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir derdiniz, sıkıntınız yok. Özgürlük bu değil. Özgürlük, bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, MARMARAY'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden geçer, Osmangazi Köprüsü'nden geçer, şimdi yapılıyor Çanakkale Köprüsü'nden geçer, özgürlük inşallah bir numaralı havalimanından geçer."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 havalimanı olan Türkiye'nin şu anda 55 havalimanı bulunduğunu belirterek, "Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık. Onlar gittiler o havalimanını bombaladılar. Peki bu Batı ne yaptı? Yine gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inandığımız, bildiğimiz yolda halkımızın, vatandaşımızın efendisi olarak değil, hizmetkarı olarak bu yolda hizmete devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



(Sürecek)