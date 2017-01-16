CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.
- Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kış
CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.
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