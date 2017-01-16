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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kış

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kış

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kış

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.

- Ankara

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