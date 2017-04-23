Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Coşkusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada mutlaka yanlış giden bir şeyler var demektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada mutlaka yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışı tespit etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden geleni yapmak bizim vazifemizdir." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, bugün faaliyete başlayan ve bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak çalışmalarına devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97'inci yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine önemli bir günü armağan ettiğimiz siz çocuklarımızın bayramını özellikle tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbimizi başlatan ve yöneten ilk Meclisimizin tüm üyelerini rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." diye konuştu.
Çocuklara, "Sizlere baktıkça gençleşiyorum, sizlerden adete bir gençlik iksiri alıyorum." sözleriyle seslenen Erdoğan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Bu tablo bize özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Dünyanın pek çok yerinde maalesef bu imkanlara sahip olmayan milyonlarca, milyarlarca çocuk var. Buradan onlara sizlerin adına sevgilerimizi ve desteklerimizi iletiyorum. Daha güzel, daha huzurlu, daha sevgi dolu bir dünya için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada mutlaka yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlış tespit etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden geleni yapmak bizim vazifemizdir. Bizim büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız miras budur. Sizlere de bırakacağımız miras da budur."
"Yılan yürümesine nazire yapma çocuk, olacaksan kendin ol / Aslından kopma çocuk, kesinlikle doğru ol / Doğru yollarda yürü / Aklın varsa çığır aç, çığırdan sapma çocuk." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de sizlerden kendiniz olmanızı, doğru olmanızı, çığır açmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin ve vatanın çocuklara emanet edildiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Unutmayın dünyanın ve hayatın bir nizamı var. Doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonra ebedi aleme göçeriz yani ölürüz. Bu süreçteki her aşama kendine göre ayrı ayrı özelliklere, ayrı ayrı güzelliklere sahiptir ama en güzeli çocukluk dönemidir. Çocukluk güzeldir ama çocuk kalmak da mümkün değil. Onun için şu an siz de bulunduğunuz dönemin kıymetini bilin. Sevginin de, öfkenin de hesapsız olduğu bu döneminizi doyasıya yaşayın. Annelerinizin, babalarınızın, öğretmenlerinizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığına ben eminim. Sizin için atan bu kalpleri asla kırmayın. Babanızı, annenizi, öğretmenlerinizi incitmeyin. Sizlerin varlık sebebi onlardır. Öğrenme çağının henüz başındasınız, önünüzde çok uzun ve yorucu bir yol bulunuyor. Bu maratona avantajlı başlamanın yolu dilimizi, güzel Türkçemizi en iyi şekilde öğrenmektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe'nin önemini vurgulamak için Rıfat Ilgaz'ın "Türkçemiz" şiirini okuyarak, "Dört kelimeyi hiç unutmayacaksınız. Öncelikle tabii ki öğreneceğiz, düşüneceğiz, uygulayacağız, ondan sonra da neticelendireceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, herkesin Miraç Kandili'ni de tebrik etti.
Notlar
Öğrenciler, Elif Deren Özkırım ve Beyazıt Karaman'ın sunuculuğunu yaptığı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, TRT Çocuk Korosu'nun konseriyle başladı, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle devam etti.
"Rafadan Tayfa" müzikalinin sahnelenmesinin ardından, şehit çocuğu Sueda Nur Alkan da bir konuşma yaptı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki kabul ve gezilerinde çocuklarla çektirdiği fotoğrafların yer aldığı sergi de davetliler tarafından gezildi. Etkinlikler sırasında davetlilere geleneksel Türk şekerlemeleri ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenlerde, yaklaşık 800'ü şehit ve gazi yakını olan davetlilere, TRT Çoksesli Çocuk Korosu ile ünlü sanatçılar Kayahan, Barış Manço, Sinan Akçıl, Atiye ve İbo'nun seslendirdiği çocuk şarkılarından oluşan CD ile "Çocuklardan Cumhurbaşkanına Mektuplar II." kitabını hediye etti.
Erdoğan, törenin sonunda "Rafadan Tayfa" müzikali ekibi ile Karagöz ve Hacivat'ı canlandıran oyuncularla fotoğraf da çektirdi.