Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.



Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla bir araya geleceği törenler sırasında çocuklara yönelik bazı etkinlikler de düzenlenecek.



Öğrenciler, Elif Deren Özkırım ve Beyazıt Karaman'ın sunuculuğunu yapacağı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler TRT Çocuk Korosu'nun konseriyle başlayacak, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle devam edecek.



"Rafadan Tayfa" müzikalinin sahnelenmesinin ardından şehit çocuğu Sueda Nur Alkan bir konuşma yapacak.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki kabul ve gezilerinde çocuklarla çektirdiği fotoğrafların yer aldığı sergi de davetliler tarafından gezilebilecek. Etkinlikler sırasında davetlilere geleneksel Türk şekerlemeleri ikram edilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan törenlerde yaklaşık 800'ü şehit ve gazi yakını olan davetlilere, TRT Çocuk Korosu Albümü ve Çocuklardan Cumhurbaşkanına Mektuplar II. kitabını hediye edecek.