Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa' - AK Parti Genel Sekreteri Gül

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "AK Parti iktidarıyla 15 yılda büyüyen Türkiye, bu istikrarı kalıcı hale getirecek, Türk'üyle, Kürt'üyle hep beraber yaşayacaktır. Devletimizin bekası ve milletimizin birliği için 16 Nisan'da güçlü bir destek verileceğine inanıyorum." dedi.



Gül, Halfetililer Derneği tarafından kent merkezindeki restoranda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, çok kutsal bir ülkede yaşadıklarını söyledi.



Bütün zorlukları beraber atlattıklarını dile getiren Gül, "Kurtuluş Savaşı'nda Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla bu vatanı kurtarmak için hep birlikte 'Çanakkale geçilmez.' demişiz. Milli mücadele zamanında Gaziantep, bunun en güzel destanını göstermiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, zengin ve fakiriyle bir ve beraber olmuş, düşman işgalini Gaziantep'ten püskürtmüşüz." şeklinde konuştu.



Gül, aynı mücadeleyi 15 Temmuz'da da gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Türk'üyle, Kürt'üyle meydanlarda darbe girişimde bulunanlara karşı tepkisini göstermiştir. 80 milyon, bu işgale karşı vatanını, devletini, bayrağını ve milletini korumasını bilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin iradesinden başka hiçbir irade tanımayan bu aziz milletin önüne bir fırsat gelmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün, 16 Nisan tarihidir. İstikrarın kalıcı hale gelmesi için 'evet' oyu vereceğiz.



AK Parti iktidarıyla 15 yılda büyüyen Türkiye, bu istikrarı kalıcı hale getirecek, Türk'üyle, Kürt'üyle hep beraber yaşayacaktır. Devletimizin bekası ve milletimizin birliği için 16 Nisan'da güçlü bir destek verileceğine inanıyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de son 15 yılda yaşananlara, verilen mücadelelere, gelinen noktalara, engellemelere şahitlik ettiklerini anlattı.



Halfetililerin her zaman milletin yanında olduğunu kaydeden Şahin, "Devletimizle, milletimizle, hükümetimizle et ve tırnak oldular. Yalnızca iyi günlerde değil, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta da beraber oldular. Biz arkamızda her zaman sizleri gördük. Nasıl güç birliği yaptığınızı gördük." ifadelerini kullandı.



Şahin, yakın siyasi tarihin kendilerine bazı şeyler gösterdiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:



"O yüzden 15 Temmuz'da, her 10 yılda bir yaşanan darbelerin bizim kaderimiz olmadığını, birilerinin açtığı tuzaklar, kurduğu oyunlar olduğunu gördük. O karanlık gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, vatandaşlarımızın yardımıyla büyük bir direnişi yaşadık. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da büyük bir yükselişin başlangıcını yaşayacağız. O gün meydanlarda nasıl bir coşkuyla mücadele ettiysek, özgürlük, vatan, millet ve ezan için mücadele ettiysek aynı şeyi sandıktan göstereceğiz. O 'hayır' cephesine gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Şafak çok yakın, bahar çok yakın, en kötü ve karanlık bölüm geride kaldı.



16 Nisan'da sandıktan çıkan istiklal, istikbal ve istikrarın gücüyle dünyaya çok güzel bir cevap vereceğiz. Onun sevincini yaşayacağız."



Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.