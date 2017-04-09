Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Ele Alındı

Elazığ'da "Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi ile Güncel Ekonomik Gelişmeler" konulu konferans düzenlendi.



Öz Finans-İş Sendikası tarafından düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanıları Cemil Ertem ve İhsan Şener konuşmacı olarak katıldı.



Ertem, konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye düşmanlığının daha yukarılara tırmandığını söyledi.



Darbe girişimine gösterilen direnişin, elde edilen kazanımların ve sistem değişikliğiyle 15 Temmuz sürecinin sonlandırılmak istenmesinin Avrupa'yı telaşa düşürdüğünü ifade eden Ertem, "Şunu görüyoruz ki bu süreçte Avrupa'da siyasi iktidarlar, Türkiye karşıtı bir düşmanlık besliyorlar. Türkiye'nin bu yeni siyasi iradesine karşı çıkıyorlar çünkü enerji ve pazar alanlarını 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olduğu gibi kaybetmekten korkuyorlar." dedi.



Ertem, 16 Nisan sonrası için kurumların yavaş yavaş oluşturmaya başladıklarını aktaran Ertem, "Bir tanesi, Türkiye Varlık Fonu'dur. Türkiye'nin temel güçlerini, varlıklarını bünyesinde toplayan, bunları yeniden değerlendiren, Türkiye'deki rantı, finansal ve küresel ekonomik saldırıları önlemeye yönelik çok önemli bir güvence kurumu olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener de mevcut sistemin, Türkiye'de darbe, ekonomik ve siyasi kriz ürettiğini, eğitim, kültür ve siyasette, bir gelenek oluşmasına engel olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sistem, her defasında yetişmiş olan insan gücümüzü siyasetin, eğitimin, ekonominin dışına itmiştir. Dernekler, gazeteler kapatılmıştır. Final olarak Türkiye'yi işgale hazırlayan 2016 yılı Temmuz ayının 15'inde ciddi bir işgal girişimi olmuştur. Bundan önce Türkiye'de askeri darbeler oldu. Biz bunlara yabancı değiliz ve hiç kan dökülmeden yönetimi ele geçirdiler. 2016 yılının Temmuz ayındaki darbe girişimi Türkiye'yi iç savaşa sürükleyip bugünkü Suriye ve Irak'a çevirmek için hazırlanmış bir darbe girişimidir. Bu sistem siyasi, ekonomik ve istikbali olarak dış güçlerin müdahalesine açıktır."



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise 18 maddelik anayasa değişikliğinin belki de Tanzimat'tan bu yana devlette yapılan en önemli değişim ve dönüşüm maddeleri olacağına işaret ederek, "1982 askeri darbe anayasası 18 defa değişti ve bu 19. değişiklik olacak ancak geçmiş dönemdeki bu 18 değişiklik anayasanın ruhuna hitap eden değişiklikler değildi. Bu değişiklik askeri darbe anayasasının ruhuna hitap eden bir değişikliktir. Bu açıdan da tarihi bir değişiklik ve dönemeçtir." dedi.