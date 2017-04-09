Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Detayları ile "Güzel Şeyler"De

Türkiye'nin 16 Nisan'da gideceği anayasa değişikliği referendumuna ilişkin tüm merak edilenlerin konuşulduğu "Güzel Şeyler" bu akşam TRT Haber'de izleyici ile buluşacak.



Türkiye adım adım geleceğine karar vermeye hazırlanıyor. Değişmesinin gerekliliği üzerinde tüm kesimlerin hem fikir olduğu, ancak ne şekilde değiştireleceği konusunda tartışmaların bir türlü bitmediği anayasa, 18 madde ile yenilenmenin eşiğinde. Türk halkı 16 Nisan'da işte bu 18 maddeyi oylayacak. "Güzel Şeyler"in bu bölümünde; yapılmak istenen anayasa değişikliklerini, maddeleri hazırlayanlar ve otoriteler cevaplayacak.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, gazeteci Avni Özgürel, Genar Başkanı İhsan Aktaş, Seta Dış Politikalar Direktörlüğü Araştırmacısı Ali Aslan ve avukat Derya Yanık'ın katılımları ile "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile ilgili tüm merak edilenler "Güzel Şeyler"de. Yapımcılık ve genel yönetmenliğini Ömer Nadir Soylu'nun üstlendiği, gazeteci İlkay Buharalı'nın hazırladığı "Güzel Şeyler" 9 Nisan Pazar akşamı 21.20'de TRT Haber'de. - ANKARA