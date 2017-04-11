Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Acı Günü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın acı günüRİZE - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın vefat eden eniştesi Macit Başar, Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Acı Günü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın acı günü

RİZE - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın vefat eden eniştesi Macit Başar, Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Macit Başar için Çayeli Sahil Camisi'nde bugün ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Fahri Kasırga'nın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Semih Coşkun, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Macit Başar'ın cenazesi namazın ardından Çilingir Köyü'nde aile mezarlığına defnedildi.

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