Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu'dan Türk kimliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu:

"Önümüzdeki asır Türk asrı olacak ve tek seda İslam'ın sedası olacak"

"Gürcü Türkmenle, Türkmen Kürtle zaten kana kan karışmış"



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan milletlerin etnik kimliklerinin üzerinde Türk kimlikleri olduğunu kaydederek, "Biz bir ebruyuz, bildiğiniz gibi ebru bir kez yapılır, bir daha yapılmaz. Ebrunun her bir rengi çok mübarek. Bu 83 buçuk milyon adı neyse Türk, Türkmen, Kürt, Çerkez olabilir ama son aşamada 'Ben büyük Türk milletiyim' diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emim Resulzade'nin torunu Reis Resulzade için düzenlenen "Bir Dünya Ressamı: Reis Resuzade" konulu konferansa katıldı. Ankara İçkale Otel'de gerçekleştirilen programa Topçu'nun yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Önümüzdeki asır Türk asrı olacak ve tek seda İslam'ın sedası olacak"

Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan konferansta konuşma yapan Topçu, "Şuanda Yemen'de, Kerkük'te, Halep'te, Musul'da, Türkmen Dağı'nda şehitler var. Kürdüye, Arabıyla, Türkmeniyle Ümmet-i Muhammed'in tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Srebrenitsa, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve PKK ve FETÖ'yle mücadeledeki aslanlarımızı rahmetle anıyorum. Allah'ın izniyle inanarak söylüyorum ki; önümüzdeki asır Türk asrı olacak ve tek seda İslam'ın sedası olacak" şeklinde konuştu.

Türk milleti vurgusu

Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm etnik toplulukların ebru tablosunun birer rengi olduğuna değinen Topçu, "Geçenlerde umredeydim, Kabe-i Muazzama'da, Ümmet'in diğer bahadır evlatlarından ay-yıldızımızı gören hemen koşup yanımıza geldi. Evet, bu bir görev, bu bir kader, bu görev ve kadere uygun olmamız lazım. Herkes bulunduğu yerde elindeki işi iyi yapacak. Şuanda gerçekten bir geçitten geçiyoruz. Biz bir ebruyuz, bildiğiniz gibi ebru bir kez yapılır, bir daha yapılmaz. Gürcü Türkmenle, Türkmen Kürtle zaten kana kan karışmış. Ebrunun her bir rengi çok mübarek. Bu 83 buçuk milyon adı neyse Türk, Türkmen, Kürt, Çerkez olabilir ama son aşamada 'Ben büyük Türk milletiyim' diyeceğiz. 'Ay-yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar beraber yaşamaya kararlı 'Büyük Türk milletiyim' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. (CNR-