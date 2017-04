Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu'dan Referandum Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, referandum sonuçları hakkında, "Buradaki başarı ay-yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber yaşama kararı olan Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın, Arnavut'un Boşnak'ın, Abhaz'ın, Çerkez'in Alevi'nin, Sünni'nin; velhasıl 80 milyonun her bir ferdinin derin feraseti ve derin irfanındır. Kısaca bu başarı büyük Türk Milleti'nindir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu'nun gayrı resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Genelde medeniyet coğrafyasına, özelde ise Türkiye'ye hayırlı olması dileğini ileten Topçu, "Bu netice inşallah başta medeniyet coğrafyamızın Medine'si Ankara olmak üzere, medeniyet coğrafyamızın tamamında güvenliğin, bireysel hak ve özgürlüklerin ve refah seviyesinin yükselmesine vesile olacaktır kanaatindeyim" şeklinde konuştu.



Halkoylamasının sonucunu Türk halkının başarışı olarak değerlendiren Toplçu, "Bu sonuçlar Ankara'nın medeniyet coğrafyamızda alçakça, hunharca yapılmış ve yapılmakta olan soykırımların, toprak işgallerinin hakkını, hukukunu savunacak güçlü bir hale gelmesine vesile olacaktır. Buradaki başarı ay-yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber yaşama kararı olan Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın, Arnavut'un Boşnak'ın, Abhaz'ın, Çerkez'in Alevi'nin, Sünni'nin; velhasıl 80 milyonun her bir ferdinin derin feraseti ve derin irfanındır. Kısaca bu başarı büyük Türk Milleti'nindir" ifadelerini kullandı.



Referandumda "Evet" kararının çıkması yolunda emek harcayanlara teşekkür eden Topçu, "Bu başarıda milletimizin irfanını, ferasetini sevk ve idaredeki ustalığıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir payı vardır. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bey ciddi bir mesai göstermiştir, ciddi bir pay da ülkücülerin, dolayısıyla onun siyasi adresi olan MHP'nin ve Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nindir" diye konuştu.



"Üzülenler, Kandil ve yandaşları, FETÖ ve yandaşları, DHKP-C ve DAEŞ ve yandaşları ile bunların arkasında duran elin adamlarıdır"



16 Nisan halk oylamasının içerdiği mesajlara vurgu yapan Topçu, "Bu sonuç Türk milletinin her bir ferdini Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, AK Partili'yi, MHP'liyi,CHP'liyi sevince boğmuştur. Çünkü bu başarı milletimizin devleti, milleti, vatanı ve bayrağı ile bir arada durma iradesi göstermesi ve başarısıdır. Üzülenler ise Kandil ve yandaşları, FETÖ ve yandaşları, DHKP-C ve DAEŞ ve yandaşları ile bunların arkasında duran elin adamlarıdır" açıklamalarında bulundu.



"Türkiye'nin ve Türk milletinin dostluğunu seçin mesajı vermiştir"



Topçu Türk halkının siyasilere mesaj verdiğini kaydettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Büyük Türk milleti içerideki siyasete şu mesajı vermiştir; 'Siyasi istikrar istiyorum. Egemenlik bana aittir. Kendi iktidarımı doğrudan kendim belirleyeceğim. Bölücü ve negatif siyaset istemiyorum. Siyaset adamları, uzlaşın, güçlü muhalefet, güçlü bir iktidar adayı olarak karşıma çıkın. Güvenliğimi, bireysel hak ve özgürlüklerimi, refah seviyemi, birliğimi ve beraberliğimi artıracak projelerle karşıma gelin.' Bu millet dışarıda da Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere bütün muhataplarımıza 'elin adamlarına' da 'ay-yıldızlı al bayrakla dostluk sizin halklarınıza da dünyaya da çok şey kazandırır, düşmanlığınız ise sizin halklarınıza ve ülkelerinize kaybettireceği gibi dünyanın barışına da zarar verir. Terör örgütlerini desteklemekten vazgeçin. Türkiye'nin ve Türk milletinin dostluğunu seçin mesajı vermiştir. Sanıyorum ki; netice doğru okunduğunda ülkemiz kazanırken bize dost olanlar da kazanacaktır." - ANKARA