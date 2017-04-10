Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener'den Polis Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Şener, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Polislerimiz, köklü tarihi ile ülkemizin, milletimizin asayiş, huzur, güvenlik, hak ve özgürlüklerinin korunması için canlarını feda edecek fedakarlığa sahip olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 Nisan 1845'te kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetinin temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum." - ANKARA