Cumhurbaşkanına Suikast Timi Davasına Devam Edildi (2)

SAVCI 6'ŞAR KEZ MÜEBBET İSTEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava Savcısı Ali Cenk tarafından verilen 25 sayfalık mütalaada Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcı Cenk, "Toplanan delillerle olay yeterince açıklığa kavuştu. Kovuşturmanın genişletilmesine herhangi bir talebimiz yoktur" dedi. Savcı mahkeme dosyasındaki sabit olan delillere değinerek, şehit polis memuru Mehmet Cengiz'in şehit olduğu silahtan çıkan biyolojik kalıntıların, Binbaşı Şükrü Seymen'e ait olduğunun belirlendiğini; adli raporlar alındığını, sanıkların emniyet güçlerinin üzerinden kimlik ve paralarını gasp ettiklerini, DNA analiz raporları, balistik inceleme uzman raporları, bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemelerinin dosyada yer aldığını vurguladı.



İl Sağlık Müdürlüğü ambulansına mermilerin isabet ettiğini, araziye terk edilmiş bomba atar bulunduğunu, sanıklardan Zekeriya Kuzu, Murat Dağlı, Yücel Ekizoğlu'dan 1 Amerikan doları çıktığını, HTS, radar, 112 kayıtlarının mevcut olduğunu, sanıklardan Haldun Gülmez üzerinden çıkan not kağıdının deliller arasında bulunduğu kaydetti.



ByLock tespitleri olduğunu, sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e MİT Müsteşarlığı görevi verildiğini, Binbaşı Taner Berber ile Binbaşı Şükrü Seymen tarafından Türk Özel Kuvvetleri (ÖKK) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri oluşturulduğunun ortada olduğunu belirtti. Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe gecesi Ankara'da öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi ile darbeden önce görüşmeler yaptığının ortaya çıktığını; Sönmezateş'in Ankara'da Adil Öksüz tarafından yapılan darbe toplantılarına katıldığını, eylemi bizzat gerçekleştirme görevini üstlendiğini; 15 Temmuz sabah saatlerinde Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuğunu, Ali Yazıcı'nın Çiğli'den Cumhurbaşkanının yerini tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e bildirdiğini, Astsubay Zekeriya Kuzu'nun, Marmaris'te otelde, 'Hırsızın evlatları, kafanızı kaldırdığınızda sizi öldürürüm, ne zaman kalktı, helikopter' diyerek hakarette bulunduğunu da dile getirdi.



Savcı Ali Cenk deliller ve yapılan yargılama doğrultusunda, sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarını işlediklerini vurguladı. Bu suçlardan dolayı 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Savcı Cenk, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın ise cumhurbaşkanına suikast girişimi davasından beraatine karar verilemesini, darbe girişimi suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Sanıkların tutukluluklarının devamını da talep etti.



Duruşma sanık ve avukatlarının söz almasının ardından devam edecek.



Sanık avukatlarından Hakan Tunçkol, verilen arada yaptığı açıklamada, "Daha ikinci celsedeyiz. Toplacak deliller var. Bu deliller sanıkların lehine olabilir. Reddi hakim talebinde bulunacağız" dedi.