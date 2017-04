Cumhurbaşkanına Suikast Timi Davasına Devam Edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tanıklardan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi'nde görevli Astsubay Olcay Kurt'un yazılı ifadesi okundu. Kurt ifadesinde, Astsubay Zekeriya Kuzu ile 8 yıl çalıştığını anlatarak, "MAK Timini bizden ve bizden olmayanlar diye ikiye böldü. Kendi timinde başarılı olamayanları terfi ettirdi, terfi hak edenlere de rütbe vermedi" dedi. 'Çiğli Paşası' olarak nitelendirilen sanık Kuzu'nun "Bize katılırsanız sizin de yolunuz açılır" dediğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu olarak düzenlenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda devam edildi. Davanın 2'nci duruşmasının 5'inci gününde, mahkeme heyeti saldırıda göğsünden yaralanan tutuklu sanık Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez'e, deliller arasında yer alan ve üzerinden çıkan 'H.E. duaları' yazılı kağıdı gösterdi. 'Sultana uy, zalimden korkma', 'Cihad', 'Korku Anında' ve 'Hizbul hasin' ara başlıklarının bulunduğu, 'Sultan zaliminden korkma, Allah benim kulumu Tayyip Erdoğan ve taraflarının şerrinden Allah'a sığınırım' ibarelerinin bulunduğu kağıdı inceleyen tutuklu sanık Gülmez, bu kağıdın kendisine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine söz alan Savcı Ali Cenk, bu kağıdın, yapılan üst aramasında ele geçirildiğini belirtti.



YAZILI İFADESİ OKUNDU



Duruşmada, 15 Temmuz öncesi, sanıklar arasında yer alan Astsubay Zekeriya Kuzu ile birlikte MAK Timi'nde görev yapan Astsubay Olcay Kurt'un, tanık olarak yazılı ifadesi okundu. Kurt ifadesi şöyle dedi:



"Zekeriya Kuzu ile 8 yıl çalıştım. MAK Timini 'Bizden ve bizden olmayanlar' diye ikiye böldü. Kendi timinde başarılı olamayanları terfi ettirdi, terfi hak edenlere de rütbe vermedi. Bize, 'Katılırsanız sizin de yolunuz açılır' dedi. O zaman anladım ki Kuzu ve timi FETÖ/PDY üyesi."



O GECENİN 155 HATTI KAYITLARI AÇIKLANDI



Duruşmada Marmaris'te darbe girişimi gecesi yaşanan hareketlilikle ilgili kayıtlar da açıklandı. Mahkeme heyeti tarafından açıklanan '155 Polis İmdat' ihbar hattı kayıtlarında polis ekiplerinin hareketliliği, saat 22.59'da verilen ilk talimatla başlıyor.



155 Polis İmdat hattına gelen ihbarlar ise şöyle:



Saat 03.03: (ihbarcı) Abi helikopterler geliyor, askeri helikopterler, bilginiz olsun.



(operatör) Emniyete doğru mu geliyor?



(ihbarcı) Bilmiyorum, havada 2-3 helikopter var size doğru geliyor.



Saat 03.06: Casa de Maris etrafında helikopterler alçak uçuş yapıyor.



Saat 03: 10 Silah sesleri geliyor, havada uçanlar var nedir bunlar?



Saat 03: 13 Otel etrafına helikopterlerden kovanlar düşüyor.



Saat 03: 15 Banu otel tarafına helikopterlerden bir şey bıraktılar.



Saat 03: 17 İki ışıksız helikopter geçti, askeri, bilginiz var mı?



Saati belli değil: Yazıcı Otel'in arka tarafına helikopter inmeye çalışıyor, durum nedir?



Saat 03: 25 Helikopterler şu an Clup Yazıcı Turban Otele indiler, ateş açıyor sivillere, Sikorsky helikopteri indi, kimi görseler ateş açıyorlar.



03: 29 Turban üzerinde helikopterler uçuyor, Casa de Maris bahçesine indiler, ateş açıyorlar, şu an polis, burada polis yok.



03: 40 Ateş sesleri var, bomba sesleri geliyor.



Duruşma tanıkların ifadelerinin okunmasıyla devam ediyor.



