Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davasında Tanıklar Dinleniyor
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tanıklar dinleniyor 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı davada tanıklar dinleniyorMUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep...
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tanıklar dinleniyor
15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı davada tanıklar dinleniyor
MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayan ve Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanıklar dinlenecek.
44'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada 11 Mart'ta verilen ara kararda, tutuklu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. İkinci duruşma öncesi davanın görüleceği Muğla Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Emniyet ekipleri davanın görüleceği bina ve yakın çevredeki binaların çatı katlarında önlem aldı. Duruşma öncesi Jandarma bomba arama köpekleri de duruşma salonunda ve bina çevresinde arama yaptı.
FETÖ'nün suikast timi tutuklu bulundukları Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinden geniş güvenlik önlemi altında duruşma salonuna getirildi. Cezaevi araçları ile duruşma salonunun bodrum katına kadar indirilen sanıklar buradan duruşma salonuna alındı.