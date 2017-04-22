Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi davasında tanıklar dinlenecek

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı davanın 24 Nisan'da yapılacak ikinci duruşmasında tanıklar dinlenecek.



MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminin önemli ayaklarından birisini oluşturan Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının ikinci duruşması 24 Nisan'da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayacak. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılan davada tanıklar dinlenecek.

44'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanına suikast davasında Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesi 11 Mart'ta verdiği ara kararda, tutuklu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen, firardaki Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın haklarındaki yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine, sanıklar Burkay Karatepe ve Özcan Karacan haklarındaki kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesine, sanık Fetullah Gülen'in iadesi için gerekli evrakların hazırlanarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmişti.

Vali ve İl Jandarma Komutanı tanık olarak dinlenecek

24 Nisan'da başlayacak ikinci duruşmada ilk duruşmada verilen ifadelerde isimleri geçen ve tanık olarak dinlenmesi istenen Muğla Valisi Amir Çiçek ve Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan 25 Nisan Salı günü tanık olarak dinlenecek.

SEGBİS ile dinlenecekler

İzmir'deki askeri birliklerde görevli Bahattin Akgül, Murat Bağ, Hakan Yukarki, Serkan Çoban ve Yasin Sağkol, İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın soruşturma aşamasında Şapka ve Kuzgun kod adlarıyla gizli tanık olarak ifade veren ve kovuşturma aşamasında kimliklerini açıklayan kişiler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Ali Yazıcı'nın'nın ifadesinde Yarbay Emin olarak ismi geçen ve tutuklu bulunan Emin Güven'in SEGBİS kanalıyla tanık olarak dinlenecek.

Doktorlar da dinlenecek

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Marmaris'te darbeciler ile girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker hakkında rapor düzenleyen müşteki Doktor Erdal Doğru'nun düzenlediği raporla ilgili tanık sıfatıyla, otopsi tutanağını düzenleyen Doktor Bülent Savran'ın şehit polisin vücudundaki yara izine ilişkin bilirkişi sıfatıyla dinlenecek.

Tanık olarak dinlenmesi talep edilen diğer isimler

İlk duruşmada isimleri geçen ve dinlenmeleri talep edilen Murat Selçuk Çol, Emin Keskin ve Fethi Şahbaz'ın duruşma günü salonda hazır bulunmaları istenirken, Samet Yıldırım, Mustafa Dönmez, Melih Şentorun, Olcay Kurt, Kenan Yiğit, Ahmet Sezer, Ersin Çöllü, Mustafa Toker, Mehmet Devrim Çağdaş, Göksel DağadasıI, Mustafa Çolpan, Süleyman Onur, Deniz Uçurum, Edip Güney, Erdal Yüca, Halil Koca, Levent Durular, Kayhan Tarhan, Durmuş Ali Özden, Erşan Söyleten, Fatih Yüce, Murat Gülşen, Süleyman Ceylan, Cenk Erataş ve Savaş Cenik'in olaya ilişkin bilgi ve görgüsünün tespiti için bulundukları illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerine yazı gönderildi.

Ege Ordu Komutanının da bilgisine başvuruldu

Mahkeme ayrıca Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, Halil İbrahim Çalışkan, Oğuzhan Ata, Fatih Boztoprak, Osman Volkan Taşabatlı ve Yasin Büyükalatay'ın olaya ilişkin bilgi ve görgülerinin tespitini istedi.

(BT)